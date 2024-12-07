

Акубардия: Иванишвили придется пойти на компромисс с собственной страной

07.12.2024 13:52





Это то беззаконие и методы авторитарного правления, которые закончатся тем, что Иванишвили придется пойти на компромисс с собственной страной, - заявила член партии «Гахария - За Грузию» Теона Акубардия на совместной пресс-конференции с оппозиционными партиями.



Акубардия говорила о задержаниях и насилии в отношении мирных граждан со стороны полиции ночью 6 декабря.



«Вчера мы увидели проявление слабости и страха авторитарного режима Иванишвили против собственной страны и народа, в то время как называемый премьером Кобахидзе успокаивал себя, что волна протестов прекратилась. Мы видели беспрецедентное насилие против мирных демонстрантов, мы видели незаконные обыски и задержания у метро на площади Свободы. Мы видели водомет и специальные средства, а также девушку, которая стояла перед водометом, защищая своего друга. Мы видели мать, чьего сына вырвал из рук спецназ в черных масках, которая умоляла спецназ, что у ее сына проблемы со здоровьем, и, наконец, вчера мы увидели вооруженных против народа «зондеров», которых МВД упоминает как бизнесменов. Это беззаконие и авторитарные методы правления, которые закончатся тем, что Иванишвили придется идти на компромисс с собственной страной», - сказала Акубардия.



Она представила СМИ позицию четырех оппозиционных партий и отметила, что повторные выборы - это путь к прекращению насилия и хаоса в стране.



«Мы, конечно, 4 оппозиционные силы, говорим следующее, что повторные выборы – это путь к прекращению этого насилия и хаоса в стране, чтобы страна вернулась в конституционное пространство. Я повторяю наши требования: свобода незаконно заключенным, мы сделаем все, чтобы обрисовать и брошюровать дела всех тех незаконно арестованных граждан, на которых натравил спецназ в черных масках авторитарный диктатор», - заявила Акубардия.





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