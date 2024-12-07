

Отчет Еврокомиссии: Грузия не претерпела прогресса в плане приведения визовой политики в соответствие

07.12.2024 16:36





Еврокомиссия ожидает со стороны Грузии прогресса в вопросе приведения визовой политики в соответствие, - об этом говорится в седьмом докладе Еврокомиссии о «Механизме приостановки виз».



«Грузия не претерпела прогресса с точки зрения приведения визовой политики в дальнейшее соответствие. Напротив, после подписания соглашения о безвизовом сообщении с Китаем в апреле 2024 года отдаление от визовой политики ЕС увеличилось. Грузия утверждает, что, поскольку у нее нет прямой сухопутной границы с ЕС, меньшее соответствие визовой политики не представляет риска для ЕС с точки зрения нелегальной миграции или безопасности. Однако комиссия напоминает, что приведение визовой политики в соответствие является главной задачей для всех стран-соседей ЕС и для целей членства в ЕС. Еврокомиссия ожидает прогресса со стороны Грузии в плане приведения визовой политики в соответствие», - говорится в отчете.



Согласно отчету, в 2023 году количество заявок с требованием предоставления убежища гражданами Грузии в странах-членах ЕС сократилось на 8% по сравнению с 2022 годом. В 2023 году заявку о предоставлении убежища зарегистрировали 24 375 человек. В 2023 году зафиксировано десять случаев незаконного пересечения границ стран-членов ЕС гражданами Грузии. Кроме того, в 2023 году количество граждан Грузии, нелегально пребывающих в странах-членах ЕС, увеличилось на 12% по сравнению с 2022 годом.



«В период подготовки отчета Грузия приняла законодательство, которое подрывает фундаментальные права. Принятие закона «О прозрачности иностранного влияния» в мае 2024 года и принятие законодательного пакета «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних» в сентябре 2024 года подрывают общую законодательную базу для защиты фундаментальных прав. Обе инициативы нарушают права человека и фундаментальные свободы, в частности, права на объединение, выражение мнений и неприкосновенность частной жизни. Закон «О прозрачности иностранного влияния» был принят вопреки рекомендациям Венецианской комиссии и призыву Евросоюза. Тревожные сообщения о требованиях и широких полномочиях, предоставленных Министерству юстиции, повышают риск избирательного и условного контроля организаций гражданского общества и медиа-организаций», - отмечается в отчете.



Еврокомиссия отмечает, что законодательный пакет «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних» был принят парламентом Грузии без публичных консультаций и основательного анализа на соответствие европейским и международным стандартам.



«Законодательный пакет подрывает фундаментальные права грузинского народа и увеличивает стигматизацию и дискриминацию», - заявляет комиссия.





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