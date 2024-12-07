

Отчет о «Механизме приостановки виз»: В 2023 году заявления о предоставлении убежища зарегистрировали 24 375 грузин

07.12.2024 16:36





В 2023 году заявку о предоставлении убежища зарегистрировали 24 375 человек. В 2023 году количество граждан Грузии, нелегально находящихся в странах-членах ЕС, увеличилось на 12% по сравнению с 2022 годом, - об этом говорится в седьмом докладе Еврокомиссии о «механизме приостановки виз».



Согласно отчету, в 2023 году 3680 гражданам Грузии было отказано во въезде в страны-члены ЕС, что на 8% меньше, чем в предыдущем году.



«В 2023 году количество заявок о предоставлении убежища гражданами Грузии в странах-членах ЕС сократилось на 8% по сравнению с 2022 годом.



В 2023 году заявку о предоставлении убежища зарегистрировали 24 375 человек. В 2023 году зафиксировано десять случаев незаконного пересечения границ стран-членов ЕС гражданами Грузии. Кроме того, в 2023 году количество граждан Грузии, нелегально пребывающих в странах-членах ЕС, увеличилось на 12% по сравнению с 2022 годом», - говорится в отчете.





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