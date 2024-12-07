

Леван Иоселиани: Сегодня я посетил в изоляторах 34 задержанных во время акций

07.12.2024 16:39





По заявлению Народного защитника Левана Иоселиани, сегодня он посетил в изоляторах 34 человека, задержанных в ходе акций, в том числе Беку Коршия, у которого, по его информации, повреждений не отмечается.



Кроме того, как рассказал журналистам Иоселиани, некоторые из задержанных вновь говорят о превышении полномочий со стороны полиции и потере личных вещей.



«Я посетил Тбилиси и Гурджаани в целом примерно 34 человека. К сожалению, часть этих людей указывает вновь на физические повреждения, превышение полицией полномочий.



Очень многие задержанные указывают на утрату личных вещей, особенно телефонов, которые были изъяты во время задержания. Этих людей опрашивают сотрудники Специальной следственной службы. В том числе я повидал и Беку Коршия, повреждений нет», - сказал Иоселиани.



Иоселиани призывает МВД обратить внимание на факты изъятия личных вещей, особенно телефонов.



«Хочу призвать МВД обратить внимание на изъятие личных вещей, особенно телефонов, и все личные вещи, которые были конфискованы у протестующих, должны быть возвращены», - сказал Иоселиани.





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