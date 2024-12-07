

Минздрав Грузии распространил информацию о состоянии пострадавших во время акции протеста 6 декабря

07.12.2024 16:40





Минздрав распространяет информацию о состоянии пострадавших во время акции протеста 6 декабря.



По данным ведомства, 6 декабря бригады Центра экстренной координации и экстренной помощи доставили в медицинские учреждения девять участников протеста.



«Они получили различные травмы: травма грудной клетки и верхних конечностей, перелом верхних конечностей, поверхностные травмы и отравление. Двое пациентов продолжают лечение в клиниках под наблюдением врачей. Их жизни ничего не угрожает. Остальные выписаны из медицинских учреждений.



В районе акции протеста были мобилизованы 20 групп экстренной помощи. Участникам митинга также оказывалась медицинская помощь на месте, госпитализация им не потребовалась. Указанные данные включают только количество людей, госпитализированных Центром координации и экстренной помощи при чрезвычайных ситуациях», — говорится в сообщении.





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