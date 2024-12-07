

Еврокомиссия: Подписание соглашения об безвизовом режиме с Китаем увеличило расхождение Грузии с визовой политикой ЕС

07.12.2024 16:41





Согласно отчету Еврокомиссии, Грузия не добилась прогресса в приведении своей визовой политики в соответствие с политикой ЕС, наоборот, подписав соглашение о безвизовом режиме с Китаем в апреле 2024 года увеличила расхождение с визовой политикой ЕС.



«Грузия утверждает, что, поскольку у нее нет прямой сухопутной границы с ЕС, несоответствие визовой политики не представляет риска для ЕС с точки зрения нелегальной миграции или безопасности. Однако Еврокомиссия отмечает, что соответствие визового режима является ключевой задачей для всех стран-соседей ЕС и цели присоединения к ЕС. Соответственно, Еврокомиссия ожидает, что Грузия добьется прогресса в плане соответствия визовой политики», — говорится в документе.



Согласно отчету, в 2023 году граждане Грузии подали на 8% меньше заявлений о предоставлении убежища в государствах-членах ЕС по сравнению с предыдущим годом. При этом, согласно отчету, в 2023 году число граждан Грузии, незаконно находящихся в странах-членах ЕС, увеличилось на 12% по сравнению с 2022 годом, а количество отказов во въезде в Евросоюз гражданам Грузии снизилось на 8%.



Кроме того, согласно документу, за отчетный период в Грузии было принято законодательство, применение которого подрывает фундаментальные права.



«Принятие закона «О прозрачности иностранного влияния» в мае 2024 года и пакета законов «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних» в сентябре 2024 года подрывает общую правовую базу по защите фундаментальных прав. Обе инициативы нарушают права человека и основные свободы, в частности права на объединение, выражение мнения и неприкосновенность частной жизни. Закон «О прозрачности иностранного влияния» был принят в мае 2024 года, несмотря на оценку Венецианской комиссии и многочисленные призывы Евросоюза отменить закон. Закон подрывает свободу объединений и выражения, право на неприкосновенность частной жизни, право на участие в общественных делах и запрет дискриминации. Ужесточенные требования к отчетности и широкие полномочия, предоставленные Министерству юстиции по контролю над гражданским обществом и средствами массовой информации, повышают риск их выборочного и произвольного применения», — говорится в докладе.





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