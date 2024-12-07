

Еврокомиссия: С учетом событий в Грузии обсуждается возможная активация механизма приостановки визового режима

07.12.2024 16:41





Европейская комиссия публикует отчет о либерализации визового режима. В отчет включена оценка выполнения условий визовой либерализации странами с безвизовым режимом с Евросоюзом, в том числе Грузией.



В докладе содержится несколько рекомендаций относительно Грузии.



«Учитывая последние события в Грузии, обсуждается возможность активации механизма приостановления визового режима для отдельных категорий лиц. Чтобы Грузия и дальше отвечала всем критериям визовой либерализации и избежала возможной активации механизма приостановки, необходимо принять безотлагательные меры по выполнению рекомендаций Еврокомиссии», — говорится в отчете Еврокомиссии.



В документе перечислены рекомендации, среди которых, в том числе:



— должны быть обеспечены и защищены фундаментальные права всех граждан Грузии, включая свободу объединений, собраний и выражения, права на неприкосновенность частной жизни и на участие в общественных делах, а также запрет дискриминации;



— следует изначально не принимать и отменить любое законодательство, которое может ограничивать основные права и свободы, противоречить принципу недопущения дискриминации и противоречить соответствующим европейским и международным стандартам; в частности, следует отменить закон «О прозрачности иностранного влияния» и пакет законодательных актов «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», а также внести изменения в Национальную стратегию и план действий по правам человека для обеспечения полной защиты прав ЛГБТИК-лиц;



— необходимо привести визовую политику Грузии в соответствие со списком стран, с которыми ЕС имеет визовый режим, особенно в отношении стран, создающих риски нелегальной миграции или несущих угрозу безопасности в ЕС;



— усилить действия по решению проблемы необоснованных заявлений о предоставлении убежища и незаконного нахождения в государствах-членах ЕС. Среди таких действий в докладе названы информационные кампании о визовом режиме для соответствующих категорий мигрантов и ужесточение проверок на границе.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





