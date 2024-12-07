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Еврокомиссия: С учетом событий в Грузии обсуждается возможная активация механизма приостановки визового режима
07.12.2024 16:41
Европейская комиссия публикует отчет о либерализации визового режима. В отчет включена оценка выполнения условий визовой либерализации странами с безвизовым режимом с Евросоюзом, в том числе Грузией.
В докладе содержится несколько рекомендаций относительно Грузии.
«Учитывая последние события в Грузии, обсуждается возможность активации механизма приостановления визового режима для отдельных категорий лиц. Чтобы Грузия и дальше отвечала всем критериям визовой либерализации и избежала возможной активации механизма приостановки, необходимо принять безотлагательные меры по выполнению рекомендаций Еврокомиссии», — говорится в отчете Еврокомиссии.
В документе перечислены рекомендации, среди которых, в том числе:
— должны быть обеспечены и защищены фундаментальные права всех граждан Грузии, включая свободу объединений, собраний и выражения, права на неприкосновенность частной жизни и на участие в общественных делах, а также запрет дискриминации;
— следует изначально не принимать и отменить любое законодательство, которое может ограничивать основные права и свободы, противоречить принципу недопущения дискриминации и противоречить соответствующим европейским и международным стандартам; в частности, следует отменить закон «О прозрачности иностранного влияния» и пакет законодательных актов «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», а также внести изменения в Национальную стратегию и план действий по правам человека для обеспечения полной защиты прав ЛГБТИК-лиц;
— необходимо привести визовую политику Грузии в соответствие со списком стран, с которыми ЕС имеет визовый режим, особенно в отношении стран, создающих риски нелегальной миграции или несущих угрозу безопасности в ЕС;
— усилить действия по решению проблемы необоснованных заявлений о предоставлении убежища и незаконного нахождения в государствах-членах ЕС. Среди таких действий в докладе названы информационные кампании о визовом режиме для соответствующих категорий мигрантов и ужесточение проверок на границе.
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