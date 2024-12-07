

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна: Правительство «Грузинской мечты» сняло маски

07.12.2024 16:42





Правительство «Грузинской мечты» сняло маски, и это было совершенно ясно еще несколько месяцев назад. К сожалению, все, что мы видим после выборов — это не то, чего хочет грузинский народ, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в интервью CNN.



По словам главы МИД Эстонии, три страны Балтии ввели санкции против тех, кто, по его словам, несет ответственность за насилие в отношении мирных демонстрантов.



«Насилие против демонстраций неприемлемо. Будучи членами Европейского Союза, три страны Балтии подняли этот вопрос несколько месяцев назад и вновь поставим его на следующем заседании Совета министров иностранных дел. Кроме того, мы, три страны Балтии, ввели санкции против тех, кто несет ответственность за это насилие против мирных демонстрантов, начиная с олигарха Иванишвили. Это глубоко тревожит, и я абсолютно согласен со словами одного из избитых журналистов — очевидно, что Россия имеет там большее влияние, и это то, что неприемлемо для грузинского народа», — заявил глава МИД Эстонии.



Отвечая на вопрос ведущего о цели вступления Грузии в Евросоюз, Маргус Цахкна заявил, что лидеры «Грузинской мечты» лгут Евросоюзу и грузинскому народу.



«У грузинского народа есть легитимный лидер в лице президента. Конечно, Грузинская мечта планирует сменить президента, но президент является легитимным лидером, поддерживаемым грузинским народом, и мы должны серьезно отнестись к его словам. Утверждения о том, что за этими массовыми демонстрациями стоят определенные политические движения, не соответствуют действительности. Это грузинский народ, и эти демонстрации проходят не только в Тбилиси, но и по всей Грузии; Так что это правда – это то, что 80% грузинского народа поддерживают путь в Евросоюз. Лидеры Грузинской мечты и премьер-министр просто лгут, они обманывают Европейский Союз, но самое главное, что они уже давно лгут грузинскому народу, и именно такую ​​реакцию мы видим. Итак, Европейский Союз приостановил этот процесс несколько месяцев назад, хотя ситуация, которую мы видим сейчас на улицах, действительно тревожная», — сказал Маргус Цахкна.





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