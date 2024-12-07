

Глава МИД Литвы предложил ввести эмбарго на технику для полиции Грузии

07.12.2024 16:43





Когда в Беларуси жестоко избили демонстрантов, было введено европейское эмбарго на экспорт оборудования, используемого для совершения этих преступлений. Мы можем и должны как можно скорее сделать то же самое для Грузии, — об этом в соцсети пишет министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.



«В 2010 году, когда правительство Беларуси расправилось с демонстрантами в Минске, было введено европейское эмбарго на всю технику и оружие, используемые правительством против собственных граждан.



Я думаю, нам действительно стоит задуматься о таком шаге. Если правительство использует западное оборудование против собственного народа, почему оно до сих пор экспортируется?», — заявляет Ландсбергис в своем видео.





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