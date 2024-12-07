|
|
|
Глава МИД Литвы предложил ввести эмбарго на технику для полиции Грузии
07.12.2024 16:43
Когда в Беларуси жестоко избили демонстрантов, было введено европейское эмбарго на экспорт оборудования, используемого для совершения этих преступлений. Мы можем и должны как можно скорее сделать то же самое для Грузии, — об этом в соцсети пишет министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
«В 2010 году, когда правительство Беларуси расправилось с демонстрантами в Минске, было введено европейское эмбарго на всю технику и оружие, используемые правительством против собственных граждан.
Я думаю, нам действительно стоит задуматься о таком шаге. Если правительство использует западное оборудование против собственного народа, почему оно до сих пор экспортируется?», — заявляет Ландсбергис в своем видео.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна