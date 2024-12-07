

Омбудсмен Грузии заявил о жестоком обращении полицейских с митингующими

07.12.2024 16:44





Леван Иоселиани побывал во временном изоляторе Сагареджо (регион Кахетия) и посетил 34 человека, задержанных на митинге в Тбилиси.



Отмечается, что у части задержанных на теле — повреждения, и, по их словам, полиция жестоко обращалась с ними во время задержания и транспортировки.



«Народный защитник предоставил информацию обо всех фактах Специальной следственной службе. Народный защитник подчеркнул, что Министерству внутренних дел также следует обратить внимание на проблему потери вещей задержанных сотрудниками правоохранительных органов, поскольку некоторые из задержанных указывают, что полиция не возвращает телефоны и другие личные вещи, изъятые при задержании», — говорится в информации.



Напомним, акции протеста в Тбилиси и по всей Грузии начались после того, как вечером 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о паузе по вопросу переговоров о вступлении в ЕС. По его словам, Тбилиси до конца 2028 года отложит вопрос о начале переговоров с Евросоюзом, а к 2030 году уже вступит в ЕС. Это решение Кобахидзе объяснил оскорбительным для Грузии «шантажом» со стороны части европейских политиков и бюрократов.



Ряд НПО заявляет о бесчеловечном обращении полицейских с задержанными участниками митинга и о противоправных действиях сил МВД Грузии во время разгона акции протеста.



Заявлению премьер-министра предшествовало принятие резолюции Европарламента, в которой говорится о непризнании результатов парламентских выборов в Грузии, прошедших 26 октября. Страсбург призвал провести новые выборы под международным надзором.



С экстренным заявлением выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили. Брифинг главы государства прошел сразу после встречи с оппозиционными лидерами. В своей речи президент, кроме прочего, призвала оппозицию объединиться и координировать свои действия.



Посол ЕС Павел Герчинский заявил, что Грузия больше не заинтересована в том, чтобы следовать по пути интеграции в ЕС в течение следующих 4 лет. Он назвал решение правительства Грузии «крайне разочаровывающим, крайне печальным».



Вслед за решением властей последовала реакция представителей общественности: служащих в МИД Грузии, Минюсте, Минобороны, судебной системы; послы Грузии в ряде стран покинули должность по своей воле, отреагировали вузы и часть представителей грузинского бизнеса.



Также отметим, что 1 декабря США приостановили стратегическое партнерство с Грузией. Об этом сказано в распространенном Госдепартаментом заявлении. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе назвал заявление со стороны США о прекращении с Грузией стратегического партнерства «временным явлением».



Источник: СОВА

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