

Женщины-лидеры адресовали властям Грузии совместное открытое письмо

07.12.2024 16:44





Женщины-лидеры адресовали властям Грузии совместное открытое письмо, в котором говорится, что действия «Грузинской мечты», включая приостановку переговоров о вступлении в ЕС и насильственное подавление мирных протестов, представляют собой прямое нарушение Конституции и основных прав человека Грузии.



Женщины-лидеры подчеркнули свою солидарность с грузинским народом и президентом Саломе Зурабишвили.



«Недавние события в Тбилиси, где более 200 000 граждан вышли на улицы в знак протеста против приостановки правящей партией, поддерживающей Россию, переговоров о вступлении в ЕС, подчеркивают глубокую приверженность грузинского народа своему европейскому будущему и демократическому пути.



Действия правящей партии, включая приостановку переговоров о вступлении в ЕС и насильственное подавление мирных протестов, представляют собой прямое нарушение Конституции Грузии и основных прав человека.



<…> Несмотря на постоянные нападки и преследования со стороны правительства, президент Зурабишвили продемонстрировала непоколебимое мужество и лидерство, осудив антидемократические меры правительства.



Встав на сторону протестующих и отвергнув неконституционные действия правящей партии «Мечта», она воплотила волю своего народа и поддержала демократические принципы, к которым Грузия давно стремилась», — сказано в письме.



Политики подчеркивают, что Зурабишвили — «единственный легитимный лидер» в Грузии.



«Она остается единственным легитимным лидером в стране, где нынешнее правительство пришло к власти в результате сомнительных выборов. Международное сообщество должно принять немедленные и решительные меры. Мы призываем ЕС, иностранные правительства и многосторонние организации поддержать мандат президента Зурабишвили и оказать мощную поддержку грузинскому гражданскому обществу», — отметили женщины-лидеры.



Политики подчеркнули, что в Грузии сегодня «важнейшее поле битвы в глобальной борьбе между авторитаризмом и демократией». Они призвали международное сообщество «действовать решительно, чтобы защитить демократию Грузии и непоколебимое мужество ее народа и ее президента».



Письмо подписали 11 политиков, среди которых действующая президент Косово Вьоса Османи-Садр, бывшая премьер-министр Новой Зеландии Хелен Кларк, бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон, бывшая президент Литвы Даля Грибаускайте и другие политики, ранее занимавшие политические должности.



Напомним, акции протеста в Тбилиси и по всей Грузии начались после того, как вечером 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о паузе по вопросу переговоров о вступлении в ЕС. По его словам, Тбилиси до конца 2028 года отложит вопрос о начале переговоров с Евросоюзом, а к 2030 году уже вступит в ЕС. Это решение Кобахидзе объяснил оскорбительным для Грузии «шантажом» со стороны части европейских политиков и бюрократов.



Ряд НПО заявляет о бесчеловечном обращении полицейских с задержанными участниками митинга и о противоправных действиях сил МВД Грузии во время разгона акции протеста.



Заявлению премьер-министра предшествовало принятие резолюции Европарламента, в которой говорится о непризнании результатов парламентских выборов в Грузии, прошедших 26 октября. Страсбург призвал провести новые выборы под международным надзором.



С экстренным заявлением выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили. Брифинг главы государства прошел сразу после встречи с оппозиционными лидерами. В своей речи президент, кроме прочего, призвала оппозицию объединиться и координировать свои действия.



Посол ЕС Павел Герчинский заявил, что Грузия больше не заинтересована в том, чтобы следовать по пути интеграции в ЕС в течение следующих 4 лет. Он назвал решение правительства Грузии «крайне разочаровывающим, крайне печальным».



Вслед за решением властей последовала реакция представителей общественности: служащих в МИД Грузии, Минюсте, Минобороны, судебной системы; послы Грузии в ряде стран покинули должность по своей воле, отреагировали вузы и часть представителей грузинского бизнеса.



Также отметим, что 1 декабря США приостановили стратегическое партнерство с Грузией. Об этом сказано в распространенном Госдепартаментом заявлении. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе назвал заявление со стороны США о прекращении с Грузией стратегического партнерства «временным явлением».



Источник: СОВА

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





