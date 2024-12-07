

Агентство Fitch изменило прогноз по рейтингу Грузии со «стабильного» на «негативный»

07.12.2024 16:45





Международное рейтинговое агентство Fitch изменило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента в иностранной валюте (РДЭ) Грузии со «стабильного» на «негативный», подтвердив рейтинг на уровне «BB». Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.



По мнению Fitch, после спорных парламентских выборов политические риски в стране резко возросли. Агентство ожидает, что в будущем это «проявится в крупных протестах и юридических проблемах».



«Затяжной политический кризис может подорвать институциональную структуру и повлиять на доверие инвесторов и внутреннего рынка, оказав давление на внешнюю ликвидность и обменный курс. В сочетании с ослаблением доверия к государственным институтам это, вероятно, негативно скажется на показателях управления Грузии, которые являются давней сильной стороной по сравнению с сопоставимыми странами», — сказано в отчете.



Отмечается, что протесты в Грузии усилились после решения властей об отсрочке диалога о вступлении в ЕС как минимум до 2028 года.



«Если беспорядки обострятся, отношения с ключевыми западными странами могут еще больше обостриться, что может привести к снижению притока прямых иностранных инвестиций или многосторонних выплат», — предупреждают аналитики.



На этом фоне Fitch не ожидает возобновления текущей предупредительной программы МВФ, которую приостановили в третьем квартале 2023 года. Экономисты считают, что это ослабит способность небольшой, открытой и долларизированной экономики Грузии эффективно реагировать на внешние шоки.



Что касается действующего рейтинга Грузии, он подтвержден с учетом сильного экономического роста – 10% по итогам января-октября 2024 года. По мнению Fitch, экономика относительно хорошо диверсифицирована и, вероятно, останется устойчивой к продолжающемуся политическому кризису.



Также наблюдается длительный импульс потенциального роста экономики (на уровне 4,5% в год) за счет масштабного притока российских и украинских иммигрантов с 2022 года, что привело к добавлению стоимости и мощностей в секторах строительства и ИКТ.



Fitch ожидает рост ВВП Грузии на уровне 8,7% в 2024 году, замедление до 5,3% в 2025 году и 5% в 2026 году.



Инфляция в Грузии в 2025 году, согласно прогнозу, составит 2,1%, в 2026 году — до 2,3%. Кроме того, Fitch отмечается низкий дефицит госбюджета Грузии, который, по оценке, составит 2,7% ВВП в этом году, 2,5% в 2025 году и 2,3% в 2026 году.



Агентство также отметило умеренный уровень внешнего госдолга. В этом году он составляет чуть более 38% ВВП, а в 2025-2026 годах сформируется на уровне 38,7% ВВП.



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