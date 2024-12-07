

Отчет Еврокомиссии: Грузия не продвинулась в плане соответствия визовой политике

07.12.2024 16:47





В отчете Еврокомисии (ЕК) «О механизме приостановления действия виз» сообщается, что Грузия не добилась прогресса в плане соответствия визовой политике ЕС. Поэтому Брюссель, отмечено в документе, ожидает прогресса от Грузии в этом вопросе.



ЕК отмечает, что с момента подписания Грузией соглашения о безвизовом режиме с Китаем в апреле 2024 года «степень отдаленности от визовой политики ЕС увеличилась».



«Грузия утверждает, что, поскольку у нее нет прямой сухопутной границы с ЕС, меньшее соответствие визовой политике не представляет угрозы для ЕС с точки зрения нелегальной миграции или безопасности. Однако Еврокомиссия напоминает, что приведение визовой политики в соответствие является ключевой задачей для всех стран-соседей ЕС и для целей членства в ЕС. Европейская комиссия ожидает прогресса от Грузии в приведении визовой политики в соответствие», — говорится в докладе ЕК.



Согласно отчету, в 2023 году количество ходатайств о предоставлении убежища от граждан Грузии в странах-членах ЕС сократилось на 8% по сравнению с 2022 годом. В 2023 году ходатайства о предоставлении убежища зарегистрировали 24 375 человек. В 2023 году было зафиксировано десять случаев незаконного пересечения гражданами Грузии границ государств-членов ЕС. Кроме того, в 2023 году число граждан Грузии, незаконно пребывающих в странах-членах ЕС, увеличилось на 12% по сравнению с 2022 годом.



«Во время подготовки доклада Грузия приняла законодательство, которое подрывает основные права. Принятие закона «О прозрачности иностранного влияния» (закон об иноагентах — ред.) в мае 2024 года и принятие законодательного пакета «О защите семейных ценностей и несовершеннолетних» (анти-ЛГБТ-закон — ред.) в сентябре 2024 года подрывают общую законодательную базу для защиты основных прав.



Обе инициативы нарушают права человека и основные свободы, в частности, права на объединение, выражение мнений и неприкосновенность частной жизни. Закон «О прозрачности иностранного влияния» был принят вопреки рекомендациям Венецианской комиссии и призывам Евросоюза. Тревожные сообщения о требованиях и широких полномочиях, предоставленных Министерству юстиции, повышают риск избирательного и условного контроля организаций гражданского общества и СМИ», — отмечается в отчете.



ЕК отмечает, что законодательный пакет «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних» был принят парламентом Грузии без консультаций с общественностью и тщательного анализа на соответствие европейским и международным стандартам.



«Законодательный пакет подрывает основные права грузинского народа и усиливает стигматизацию и дискриминацию», — говорится в докладе Еврокомиссии.





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