

Георгий Вашадзе пообещал наказать силовиков, участвующих в разгонах акций

07.12.2024 17:00





«Силовики, участвующие в разгонах протестов, с применением чрезмерной силы, понесут наказание», - заявляет один из лидеров партии «Единство - Национальное движение» Георгий Вашадзе. Оппозиционер указал на незаконные действия силовиков во время разгона протестов в Тбилиси:



«В ночь террора, организованную режимом Бидзины Иванишвили, мирные протестующие столкнулись с беспрецедентной силой. Даже Народный защитник, закрывавший глаза на все их действия, не смог этого скрыть, настолько явен был ужас.



Молодых людей окружили, им не дали выйти. Людей задерживали только за то, что они носили грузинский флаг или пели гимн Грузии. Это невероятная реальность, в которой мы сейчас находимся. Когда в Грузии было время, когда арестовывали актеров, профессоров и учителей, когда были такие массовые задержания молодых людей…



Я говорю людям за масками – вы думаете, что эта маска вас защитит? Все вы будете привлечены к ответственности, не только лидеры режима, но и те, кто скрывается за масками, все вы будете привлечены к ответственности за это злодеяние. Ни один человек не останется безнаказанным.



Есть внутренние и международные механизмы, и мы всех обязательно опознаем. Еще раз обращаюсь к сотрудникам МВД, особенно высокопоставленным чиновникам, с призывом дистанцироваться от этого насилия, этот режим основан только на том, что вы без слов подчиняетесь их указаниям», - цитирует Георгия Вашадзе SOVA.



Ранее оппозиционные политические объединения Грузии, преодолевшие на выборах проходной барьер, но отказавшиеся от мандатов, требуют привлечь к ответственности сотрудников правоохранительных органов, принимавших участие в насилии над протестующими во время проевропейских митингов, а задержанных демонстрантов немедленно освободить.



Впервые за три дня в ночь на 7 декабря спецназ разогнал антиправительственный митинг на проспекте Руставели в Тбилиси. Протестующих оттеснили от территории, прилегающей к парламенту Грузии, с использованием водомета и слезоточивого газа. Есть задержанные. Формальным поводом для разгона стало использование демонстрантами пиротехники. МВД Грузии сообщило о задержании 48 человек в административном порядке.





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