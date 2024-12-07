

Оппозиция и гражданское общество Грузии предложили инициативы для помощи пострадавшим протестующим

07.12.2024 17:27





Оппозиция и гражданское общество представили ряд инициатив для помощи пострадавшим в ходе последних протестных акций в Тбилиси.



Экс-премьер Грузии, основатель консалтинговой компании Reformatics Ника Гилаури объявил о создании фонда «Для пострадавших участников борьбы».



Он сообщил, что сделал первый взнос в размере 100 тысяч лари и призвал бизнес последовать его примеру. По словам Гомелаури, цели фонда включают финансирование лечения пострадавших, поддержку их семей, оплату штрафов и помощь людям, уволенным по политическим мотивам.



Оппозиция анонсировала запуск «реестра жертв насилия и ответственных за репрессии». Предполагаются, что в нем будут детально документировать все факты превышения силы полицией и доказательства.



Тбилисский врач Джаба Заркуа, в свою очередь, обвинил больницы в замалчивании статистики по пострадавшим от действий силовиков. Он обратился к коллегам с просьбой предоставлять информацию о состоянии пострадавших для повышения прозрачности.



Масштабные протесты начались в Грузии 28 ноября из-за решения «Грузинской мечты» приостановить переговоры о вступлении в ЕС по меньшей мере до 2028 года. В Тбилиси митинги, как правило, заканчиваются жесткими разгонами и массовыми задержаниями. Правозащитники говорят о многочисленных случаях насилия со стороны полиции в отношении протестующих и сотрудников СМИ.



В МВД говорят, что действуют в соответствии с законом, если акция «выходит за рамки мирных собраний», а в полицию начинают лететь камни и пиротехника.





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