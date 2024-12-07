

Омбудсмен Грузии заявил о жестоком обращении полицейских с митингующими

07.12.2024 17:40





Омбудсмен Грузии Леван Иоселиани заявил о жестоком обращении полицейских с митингующими. Информацию распространяет аппарат Народного защитника.



Леван Иоселиани побывал во временном изоляторе в Сагареджо (регион Кахетия) и посетил 34 человека, задержанных на митинге в Тбилиси. Отмечается, что у части задержанных на теле - повреждения, и, по их словам, полиция жестоко обращалась с ними во время задержания и транспортировки.



«Народный защитник предоставил информацию обо всех фактах Специальной следственной службе. Народный защитник подчеркнул, что Министерству внутренних дел также следует обратить внимание на проблему потери вещей задержанных сотрудниками правоохранительных органов, поскольку некоторые из задержанных указывают, что полиция не возвращает телефоны и другие личные вещи, изъятые при задержании», - говорится в информации, пишет SOVA.



Напомним, что протесты в Грузии начались после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о приостановлении переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года. По его словам, Тбилиси до конца 2028 года отложит вопрос о начале переговоров с Евросоюзом, а к 2030 году уже вступит в ЕС. Это решение Кобахидзе объяснил оскорбительным для Грузии «шантажом» со стороны части европейских политиков и бюрократов.



Ряд НПО заявляет о бесчеловечном обращении полицейских с задержанными участниками митинга и о противоправных действиях сил МВД Грузии во время разгона акции протеста.





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