

Налоговая блокирует продажи пиротехники и респираторов

07.12.2024 17:45





Покупка фейерверков и респираторов стала затруднительной. Налоговая служба проверяет магазины пиротехники, а запасы респираторов неожиданно "исчезли" со всех складов.



4 декабря фейерверки, которые использовали участники акций протеста, стали дефицитным товаром. Несколько магазинов пиротехники временно закрылись. В налоговой службе утверждают, что это плановая проверка, и магазины откроются сразу после завершения инспекции. Сроки зависят от скорости представления документов компаниями — это может занять неделю, две или даже месяц.



На следующий день после начала проверок премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что продажи пиротехники с 1 по 27 ноября выросли на 90% по сравнению с прошлым годом, предположив, что «некоторые заранее планировали и готовили акты насилия на проспекте Руставели».



Проверка статистики импорта пиротехники



Радио «Свобода» сверило данные с Национальной службой статистики Грузии. Последняя доступная информация — за октябрь 2024 года.



В ноябре 2023 года в страну ввезли пиротехнику на сумму $615 000 весом 115 тонн. Если верить заявлению Кобахидзе о 90%-м росте, объем импорта в ноябре 2024 года мог составить около $1,2 млн и 218,5 тонн.



Это не рекордные показатели:



Август 2023 — $1,9 млн и 237 тонн;



Декабрь 2023 — $1,8 млн и 440 тонн;



Апрель 2024 — $2,2 млн и 41 тонна;



Август 2024 — $1,7 млн и 177 тонн.





Компания «Три брата», торгующая пиротехникой, заявила Радио «Свобода», что сейчас у них нет пиротехники в ассортименте, но причины комментировать отказалась.



Дефицит в преддверии Нового года



До Нового года осталось три недели, но в онлайн-магазинах на пиротехнику и респираторы значится: «Товара нет в наличии».



«Возможно, у частных продавцов еще остались запасы пиротехники, но в крупных магазинах ее больше нет. То, что продается на улице, — это обычные хлопушки», — говорит гражданский активист Жорж Жамерашвили.



Официально законодательных изменений, касающихся продажи или хранения пиротехники, не было. Однако практика последних дней показывает, что полиция считает пиротехнику вещественным доказательством: например, при обыске офиса партии «Дроа» фейерверки были конфискованы.





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