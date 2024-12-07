

Омбудсмен: Часть задержанных на акции заявляет, что полиция во время задержания и транспортировки применяла к ним насилие

07.12.2024 18:37





Народный защитник Грузии Леван Иоселиани посетил в изоляторах временного содержания в Тбилиси и Сагареджо 34 лица, задержанных на акции. Информацию об этом распространяет аппарат Омбудсмена.



По их данным, у части задержанных отмечались повреждения, и, по их словам, полиция во время задержания и транспортировки применяла к ним насилие.



«Информацию обо всех фактах Народный защитник предоставил Специальной следственной службе.



Народный защитник подчеркнул, что Министерство внутренних дел также должно обратить внимание на вопрос потери вещей задержанных правоохранителями, поскольку часть задержанных указывает, что полиция не возвращает телефоны и другие личные вещи, изъятые при задержании», - отмечается в информации.





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