

Гахария: Полицейские силы и неформальные группировки без причины применяют насилие против мирных демонстрантов

07.12.2024 18:55





Лидер партии «Для Грузии», бывший премьер и экс-глава МВД Гиорги Гахария заявил, что полицейские силы и неформальные группировки без причины применяют насилие против мирных демонстрантов.



Кроме того, он отметил, что более 500 молодых людей стали заложниками Иванишвили и находятся сейчас в заключении.



По его словам, именно "Грузинская мечта" провоцирует гражданское противостояние.



Согласно его заявлению, основатель правящей партии Бидзина Иванишвили держит через правоохранительную систему в заложниках, арестованных на акциях протеста, граждан.



"Нужно признать, что Иванишвили, похоже, взял в заложники правоохранительную систему, вынуждая её выполнять незаконные приказы. Таким образом, более 500 молодых людей сегодня находятся в заключении. Незаконно задержанные граждане являются заложниками Иванишвили.



На данный момент мы не знаем точного числа этих людей – их 500 или чуть больше. Мы также не знаем, сколько из них ранены и где получают медицинскую помощь. Фактически, де-факто власти применяют насилие против граждан Грузии".



По словам Гахария, каждый гражданин обязан отстаивать своё право на справедливый и мирный протест.



Он также обратился к проправительственным телеканалам "Imedi" и "Rustavi2", отметив, что их журналисты ничем не отличаются от тех, кто скрывается за масками и применяет физическое насилие против граждан Грузии.



"Мы подошли к крайне опасной черте, и поэтому обязанностью каждого гражданина Грузии является использование права на справедливый и мирный протест против де-факто властей. Каждый должен принять участие. Сегодня нас должно быть намного больше, чем вчера. Это должно происходить во всех городах Грузии.



Гахария обратился и к сотрудникам МВД, главой которых он раньше был, и кому отдавал приказы о разгонах акций:



"Хочу также обратиться к правоохранительным органам. Я прекрасно понимаю вашу сложную ситуацию. Мы всегда служили Грузии, здоровью и безопасности её граждан. Для меня немыслимо, как полицейский может проявлять насилие или оставаться равнодушным, когда против гражданина Грузии применяют силу и он нуждается в помощи. Я уверен, что вы прекрасно понимаете, что происходит сегодня: правоохранительная система и полиция служат не гражданам и стране, а одному неадекватному человеку".





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