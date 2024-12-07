

Гахария: Власть сама провоцирует гражданское противостояние

07.12.2024 19:50





Власть сама провоцирует гражданское противостояние, и мы фактически стоим на грани хаоса, факт, что правоохранительная система оказалась в заложниках Иванишвили, - об этом на брифинге заявил лидер партии "Гахария - за Грузию" Георгий Гахария.



По его словам, международные партнеры должны начать процесс санкций в отношении людей, применяющих насилие к гражданам.



«Вчера де-факто власть Грузии еще раз переступила красную черту и жестоко расправилось с гражданами страны во время мирной демонстрации. Это был тот случай, когда у властей Грузии не было даже формального повода для разгона и насилия над гражданами. Более того, организованно силы полиции и неформальные группировки окружили мирных демонстрантов, беспричинно выхватывали мирных граждан, в том числе прохожих, и использовали в их отношении насилие. Это было нарушением всех норм, прав человека, свободы выражения, фактически, то, что происходит сегодня, за рамками всех законов.



Власть сама провоцирует гражданское противостояние, и мы фактически стоим на грани хаоса, факт, что правоохранительная система оказалась в заложниках Иванишвили и незаконными заданиями правоохранительной системе, фактически он взял в заложники более 500 молодых людей, которые сегодня задержаны. Незаконно задержанные люди, которые являются заложниками Иванишвили. Сегодня мы не знаем точного числа, не знаем, сколько пострадавших и где их лечат, фактически сегодня де-факто власть совершает насилие над мирными гражданами Грузии», - сказал Гахария.



По его словам, мы подошли к очень опасной грани.



«Поэтому долг и обязанность каждого гражданина Грузии, чтобы в том, что у нас есть - право на справедливый мирный протест против де-факто власти - участвовали все, и нас должно быть намного больше, чем было вчера. Это должно быть не только в Тбилиси, это должно быть в больших или малых городах Грузии, это единственный способ защитить нашу родину, государство и молодых людей, которых подвергает незаконному насилию де-факто власть.



Хочу обратиться к основным пропагандистским инструментам нашего де-факто правительства, «Имеди» и «Рустави 2», вы ничем не отличаетесь от людей, скрывающихся за маской и применяющих насилие к гражданам Грузии. Более того, это ваша ответственность, когда вы создаете параллельную реальность, когда в Грузии на улицах физически сталкиваются с простыми гражданами, а в вашем эфире вообще ничего не происходит, это основа и оправдание того, что сегодня делает власть.



Хочу обратиться к правоохранительным органам, я очень хорошо понимаю ваше положение, мы всегда служили родине и здоровью и благополучию граждан Грузии. Для меня немыслимо, как полицейский может совершать насилие или быть равнодушным, когда над гражданами Грузии совершают насилие, и не помочь. Сегодня правоохранительная система и полиция служат не гражданам и государству, а прихотям одного ненормального человека. Сегодня вы находитесь в заложниках у этого человека. Каждый из вас, кто соберется с силами и откажет насильничающей де-факто власти, заслужит лишь благодарность истории», - сказал Гахария.





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