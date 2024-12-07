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Дональд Трамп может встретиться с Саломе Зурабишвили в Париже - Daily Mail
07.12.2024 20:41
Дональд Трамп может встретиться с Саломе Зурабишвили в Париже, сообщает Daily Mail. По данным издания, будущий глава Белого дома собирается провести переговоры с мировыми лидерами на открытии собора Нотр-Дама. Президент Грузии уже находится в столице Франции.
«Избранный президент Дональд Трамп столкнется с взрывоопасным дипломатическим конфликтом во время своего субботнего визита в Париж: ожидается, что он встретится с президентом Грузии на фоне уличных протестов в связи со спорными выборами».
Трамп, который отправляется во Францию по приглашению президента Эммануэля Макрона на открытие Нотр-Дама, как ожидается, проведет встречу в отреставрированном соборе, говорится в новости.
«У них будет встреча в Нотр-Даме. Макрон выступил посредником и отвез ее на встречу», - сообщил источник DailyMail.com, говоря о президенте Грузии.
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