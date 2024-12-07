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В Париже прошла встреча президентов Грузии и Украины


07.12.2024   21:07


Президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась во Франции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По информации пресс-службы грузинского лидера, Зеленский «выразил полную поддержку грузинскому народу».

После встречи Зурабишвили через соцсеть X поблагодарила Зеленского «за стойкую и непоколебимую поддержку грузинского народа»

«Борьба наших народов за независимость, свободу и европейское будущее победит – альтернативы нет», – написала она.

Напомним, что ранее Зеленский ввел санкции против основателя и почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили и других лидеров и сторонников правящей партии.

28 ноября премьер-министр Грузии и член правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе объявил о снятии с повестки дня вопроса начала переговоров с Евросоюзом и отказе от его грантов до 2028 года. Интеграция страны в ЕС и НАТО прописана в грузинской Конституции. Оппозиция считает, что правящая партия пытается изменить прозападный курс развития Грузии и вернуть страну на орбиту влияния России. Начались массовые акции протеста, которые с тех пор жестоко разгоняются полицией и спецназом.


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