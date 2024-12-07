

Зеленский заверил президента Грузии, что у Украины будет координация с партнерами для поддержки грузинского народа

07.12.2024 22:27





Президент Украины Владимир Зеленский пишет в соцсети о встрече с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.



По словам Зеленского, он заверил президента Зурабишвили, что Украина будет осуществлять координацию с партнерами, чтобы поддержать грузинский народ в защите права на свободную и независимую жизнь.



«Встретился с президентом Грузии, выразил полную поддержку и солидарность Украины с грузинским народом, который борется за достойное будущее, и подчеркнул, что уважение воли грузинского народа и предотвращение того, чтобы власть Иванишвили сдала страну Путину, необходимы для стабильности и будущего региона.



Это касается не только Грузии - речь идет о Черноморском регионе, который является стратегической целью России, которая представляет угрозу национальной безопасности всех жителей региона и всей Европы.



Я заверил президента Зурабишвили, что Украина будет осуществлять координацию с партнерами не только в Европе, но и глобально, чтобы обеспечить системный ответ и поддержать грузинский народ в защите права на свободную и независимую жизнь», - написал Зеленский.





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