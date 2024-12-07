

На съемочную группу «ТВ Пирвели» совершено нападение (+видео)

07.12.2024 22:45





На съемочную группу канала «ТВ Пирвели» совершено нападение. Пострадали журналист Мака Чихладзе и оператор Георгий Шецирули.



Оба они заявляют, что подверглись физической расправе со стороны людей в масках.



«Меня толкнули, били, в том числе по лицу», — говорит Мака Чихладзе.



По ее информации, у них отобрали оборудование, в том числе микрофон.







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