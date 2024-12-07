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На съемочную группу «ТВ Пирвели» совершено нападение (+видео)


07.12.2024   22:45


На съемочную группу канала «ТВ Пирвели» совершено нападение. Пострадали журналист Мака Чихладзе и оператор Георгий Шецирули.

Оба они заявляют, что подверглись физической расправе со стороны людей в масках.

«Меня толкнули, били, в том числе по лицу», — говорит Мака Чихладзе.

По ее информации, у них отобрали оборудование, в том числе микрофон.


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