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На съемочную группу «ТВ Пирвели» совершено нападение (+видео)
07.12.2024 22:45
На съемочную группу канала «ТВ Пирвели» совершено нападение. Пострадали журналист Мака Чихладзе и оператор Георгий Шецирули.
Оба они заявляют, что подверглись физической расправе со стороны людей в масках.
«Меня толкнули, били, в том числе по лицу», — говорит Мака Чихладзе.
По ее информации, у них отобрали оборудование, в том числе микрофон.
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