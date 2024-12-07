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В офис «Коалиции за перемены» ворвались неизвестные - избиты два человека (+видео)
07.12.2024 22:47
В офисе «Коалиции за перемены» шумно. Имело место физическое противостояние.
Как заявляют в партии, в офис ворвались т.н. «титушки» и физически расправились с двумя людьми.
Избит один из членов «Коалиции за перемены» Коба Хабази.
По его словам, он выходил из офисного лифта, когда на него напали до 50 человек.
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