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В офис «Коалиции за перемены» ворвались неизвестные - избиты два человека (+видео)


07.12.2024   22:47


В офисе «Коалиции за перемены» шумно. Имело место физическое противостояние.

Как заявляют в партии, в офис ворвались т.н. «титушки» и физически расправились с двумя людьми.

Избит один из членов «Коалиции за перемены» Коба Хабази.

По его словам, он выходил из офисного лифта, когда на него напали до 50 человек.


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