

Омбудсмен Грузии осудил нападение на съемочную группу TV Pirveli

07.12.2024 23:26





Омбудсмен Грузии Леван Иоселиани осудил нападение на съемочную группу TV Pirveli. Он призывает «силы полиции немедленно отреагировать и обеспечить безопасность граждан на местах».



«В течение последнего часа, согласно сообщениям в СМИ и социальных сетях, в Тбилиси, в районе проспекта Руставели, люди, одетые в черное, нападают на граждан и журналистов телеканала «Пирвели» и подвергают их физическому насилию.



Народный защитник призывает силы полиции, мобилизованные у проспекта Руставели, немедленно отреагировать и обеспечить безопасность граждан на местах, а правоохранительные органы немедленно начать расследование и привлечь соответствующих лиц к ответственности», — говорится в заявлении.



Люби, одетые в черное, без опозновательных знаков, напали на съемочную группу оппозиционный TV Pirveli — журналистку Маку Чихладзе и ее оператора Георгия Шецирули.



Также «титушки» у офиса коалиции «За перемены» избили члена партии Кобу Хабази, а также подвергли физическому насилию другого члена партии.



Отметим, сообщается о более 56-ти журналистах, в разной степени пострадавших на акциях протеста в Тбилиси. Один из жестких эпизодов — нападение на журналиста оппозиционного телеканала Formula TV Гурама Рогава.





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