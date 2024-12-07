|
|
|
Омбудсмен Грузии осудил нападение на съемочную группу TV Pirveli
07.12.2024 23:26
Омбудсмен Грузии Леван Иоселиани осудил нападение на съемочную группу TV Pirveli. Он призывает «силы полиции немедленно отреагировать и обеспечить безопасность граждан на местах».
«В течение последнего часа, согласно сообщениям в СМИ и социальных сетях, в Тбилиси, в районе проспекта Руставели, люди, одетые в черное, нападают на граждан и журналистов телеканала «Пирвели» и подвергают их физическому насилию.
Народный защитник призывает силы полиции, мобилизованные у проспекта Руставели, немедленно отреагировать и обеспечить безопасность граждан на местах, а правоохранительные органы немедленно начать расследование и привлечь соответствующих лиц к ответственности», — говорится в заявлении.
Люби, одетые в черное, без опозновательных знаков, напали на съемочную группу оппозиционный TV Pirveli — журналистку Маку Чихладзе и ее оператора Георгия Шецирули.
Также «титушки» у офиса коалиции «За перемены» избили члена партии Кобу Хабази, а также подвергли физическому насилию другого члена партии.
Отметим, сообщается о более 56-ти журналистах, в разной степени пострадавших на акциях протеста в Тбилиси. Один из жестких эпизодов — нападение на журналиста оппозиционного телеканала Formula TV Гурама Рогава.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна