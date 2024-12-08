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«Грузинская мечта» планирует запретить ношение масок на улицах
08.12.2024 01:22
«Грузинская мечта» планирует запретить ношение масок на улицах. Одним из инициаторов является лидер большинства Мамука Мдинарадзе, который обсудил этот вопрос в эфире проправительственного телеканала "Imedi".
Мдинарадзе заявил, что в этом же духе настроены так называемый премьер-министр Кобахидзе и председатель парламента Шалва Папуашвили.
Мдинарадзе высказался по этому поводу в контексте нападения на съемочную группу "TV Pirveli" и отметил, что для реализации этого предложения потребуется законодательная поддержка.
"Одна инициатива — раньше уже обсуждали этот вопрос, и сейчас, думаю, это будет очень актуально. Мы с вами можем поговорить об этом и предложить инициативу. Это стоит изучить. Это вопрос всего одного-двух дней", - заявил Мдинарадзе.
Несколько дней назад на проспекте Руставели, и прилегающих станциях метро власти установили много камер высокого разрешения, предположительно, с системой распознавания лиц. Инициатива о запрете ношения масок на улицах полностью соответствует намерениям ввести тотальный контроль над гражданами страны.
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