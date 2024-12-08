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Президент Грузии прокомментировала жестокую расправу над журналистом TV Pirveli


08.12.2024   01:23


Президент Грузии Саломе Зурабишвили комментирует нападение на съемочную команду TV Pirveli и происходящее в Грузии.

В ее Twitter(Х) с недавнего времени появился новый хэштег #terrorinGeorgia

"Невозможно смотреть, неопровержимые доказательства — и все же нет реакции со стороны полиции или ответственных властей.

Призываю МВД немедленно принять меры в ответ на ужасные события, разворачивающиеся на улицах, и задержать тех, кто за них отвечает, без задержек".


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