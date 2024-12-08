

Президент Грузии прокомментировала жестокую расправу над журналистом TV Pirveli

08.12.2024 01:23





Президент Грузии Саломе Зурабишвили комментирует нападение на съемочную команду TV Pirveli и происходящее в Грузии.



В ее Twitter(Х) с недавнего времени появился новый хэштег #terrorinGeorgia



"Невозможно смотреть, неопровержимые доказательства — и все же нет реакции со стороны полиции или ответственных властей.



Призываю МВД немедленно принять меры в ответ на ужасные события, разворачивающиеся на улицах, и задержать тех, кто за них отвечает, без задержек".







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