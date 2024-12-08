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Президент Грузии смогла побеседовать с президентом Трампом
08.12.2024 01:59
Президент Саломе Зурабишвили пишет на X о своем разговоре с президентами Эммануэлем Макроном и Дональдом Трампом и заявляет, что у нее была с ними глубокая дискуссия.
«Развернутая дискуссия с президентом Трампом и президентом Макроном. Обсудили украденные выборы и крайне тревожные репрессии против народа Грузии. Была подчеркнута необходимость сильной поддержки со стороны США. У грузинского народа есть друг в лице Дональда Трампа!", - пишет Саломе Зурабишвили.
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