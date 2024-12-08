

Должны быть назначены новые выборы, это наилучший политический выход - лидер «Сильной Грузии»

08.12.2024 12:39





Это самопровозглашенное правительство применяет террор против мирных демонстрантов,- указанное заявление сегодня на совместной пресс-конференции представителей оппозиционных партий сделал один из лидеров «Сильной Грузии» Леван Цуцкиридзе.



По его словам, любое правительство, идущее против воли своего народа, заканчивает трагически. Он также отметил, что должны быть назначены новые выборы, а все виновные привлечены к ответственности.



«Это ничто иное, как терроризм в отношении собственного народа. Сегодня, правоохранительные структуры реально стали правонарушителями. На защите справедливости, демократии, свободы, европейской идеи и конституции стоит гражданское общество Грузии, журналисты, ставшие вчера жертвами такого нападения. Такие нападения характерны для автократических режимов. Мы видим, как заканчивают такие режимы, так закончил Янукович, так закончил Асад, и так закончит Бидзина Иванишвили. Любое правительство, идущее против воли своего народа, заканчивает трагически. Призываю всех, гражданское общество, журналистов к солидарности и единству. Дни этого режима сочтены. В последний период они заверяли друг друга, что Дональд Трамп станет их спасителем, что состоится перезагрузка взаимоотношений, и они продолжат прежнее сотрудничество, но этого не произойдет потому, что США никогда не будут иметь дело с правительством, которое так обращается с собственным обществом, народом, никогда не поддержит его и не станет другом. Должны быть назначены новые выборы. Это наилучший политический выход, также должны быть наказаны все виновные»,- заявил Цуцкиридзе.





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