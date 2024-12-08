

Акубардия: Улицы Тбилиси переданы бригадам смерти, управляют которыми Иванишвили и его кровавый режим

08.12.2024 12:43





10 дней со стороны Иванишвили против собственного народа и страны идет хроника объявленной войны,- указанное заявление сегодня на совместной пресс-конференции оппозиционных партий сделала член партии «Гахария для Грузии» Теона Акубардия.



По ее словам, нападение на СМИ показывает, что говорить правду «режим Иванишвили считает преступлением».



«В течение 10 дней „черные спецназовцы“ Иванишвили вступают в противостояние с грузинским народом, а, когда этих людей в черных масках оказалось недостаточно для прочности режима, Иванишвили уже направил сюда бригады смерти, которые противостоят не только собственному народу, но и журналистам. Вчерашний факт не был первым. Напомню, что против Гурама Рогава также было совершенно целенаправленное нападение со стороны полиции, и он чудом спасся. Это в очередной раз показывает, что говорить правду в этой стране режим Иванишвили считает преступлением. Поэтому, любое их заявление является фальшью, это целенаправленная война против собственного народа, невзирая на их лживые заявления о мире. Сегодня налицо полное разложение государства. Улицы Тбилиси переданы бригадам смерти, управляют которыми Бидзина Иванишвили и его кровавый режим. Это в очередной раз показывает, что единственным выходом из этого хаоса является назначение повторных выборов, чего требуют все четыре оппозиционные партии, преодолевшие избирательный барьер, и грузинский народ»,- заявила Акубардия.



По ее заявлению, также главным требованием является освобождение всех незаконно задержанных в ходе акций протеста.





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