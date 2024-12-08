

Перед зданием парламента ведутся работы по установке новогодней елки

08.12.2024 12:49





На проспекте Руставели грузинской столицы, перед зданием парламента, идут работы по монтажу новогодней елки. На месте находятся сотрудники Тбилсервис Группы. Конструкции для елки подвезли пару часов назад. Указанное фото в социальной сети разместила одна из активистов Макуна Гочиташвили.



"В любой цивилизованной стране устанавливают новогодние елки, и они там стоят. Вам должны нравиться чистый город и монтаж новогодней елки, я думаю, в этом нет ничего дурного", - заявил в прямом включении представитель Тбилсервисс Группы.



Напомним, что акция протеста на проспекте Руставели завершилась сегодня приблизительно в 02:30 по местному времени.





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