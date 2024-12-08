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Перед зданием парламента ведутся работы по установке новогодней елки
08.12.2024 12:49
На проспекте Руставели грузинской столицы, перед зданием парламента, идут работы по монтажу новогодней елки. На месте находятся сотрудники Тбилсервис Группы. Конструкции для елки подвезли пару часов назад. Указанное фото в социальной сети разместила одна из активистов Макуна Гочиташвили.
"В любой цивилизованной стране устанавливают новогодние елки, и они там стоят. Вам должны нравиться чистый город и монтаж новогодней елки, я думаю, в этом нет ничего дурного", - заявил в прямом включении представитель Тбилсервисс Группы.
Напомним, что акция протеста на проспекте Руставели завершилась сегодня приблизительно в 02:30 по местному времени.
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