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Вашадзе: Встреча Саломе Зурабишвили с Трампом была очень важна


08.12.2024   13:52


Встреча Саломе Зурабишвили с Трампом была очень важна. Лживый нарратив Бидзины Иванишвили полностью разрушен, в частности, о том «что, он с кем-то что-то наладит», - указанное заявление сделал один из лидеров „Единства – Национального движения“ Георгий Вашадзе.

По его словам, «с людьми, подобными Асаду, Америка никогда говорить не будет».

«Встреча Саломе Зурабишвили с Трампом была очень важна. Лживый нарратив Бидзины Иванишвили полностью разрушен, в частности, о том „что, он с кем-то что-то наладит“. Америка никогда говорить не будет с людьми, подобными Асаду. Различий между Бидзиной Иванишвили и Башаром Асадом – нет. Это должны знать абсолютно все. В первую очередь, он и пропагандистские каналы, распространяющие ложь.

Я хочу поблагодарить президента Грузии за то, что она представляла грузинский народ на встрече такого ранга», - отметил Вашадзе.

Помимо этого он также в очередной раз призвал партнеров Грузии к реагированию.

«Не только санкции, против виновных должны быть возбуждены уголовные дела. Главным виновником является Бидзина Иванишвили, и его ждет страшный приговор, я в этом уверен на 100%!», - заявил Георгий Вашадзе.


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