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Представители четырех политических субъектов провели совместный брифинг
08.12.2024 16:56
Представители четырех политических объединений провели брифинг. Как заявили представитель коалиции «Единство-Национальное движение» Софо Джапаридзе, представитель коалиции «За перемены» Ани Кавтарадзе, представитель партии «Гахария для Грузии» Кети Бакарадзе и представитель коалиции «Сильная Грузия» Вато Сургуладзе, налицо полный крах государства.
Представители четырех политических объединений призвали Минздрав выяснить, какие вещества и газы применяет МВД на митингах.
По мнению Ани Кавтарадзе, власть применяет непропорциональную силу против своих граждан.
«Хочу обратиться к так называемому Минздраву, Национальному центру контроля заболеваний и Службе экстренного реагирования. Срочно отреагируйте на то, что так называемая власть применяет непропорциональную силу против собственных граждан, и повреждения, которые наносятся людям, представляют собой серьезный ущерб здоровью.
Вы должны отреагировать и затребовать информацию о токсичных веществах, которые режим постоянно использует. В окрестностях здания парламента не осталось ни одного живого растения, и сейчас там ставят рождественскую елку, на которую приглашают детей. Вы обязательно должны распространить информацию об этих веществах, чтобы врачи могли решать проблемы со здоровьем, с которыми сталкиваются люди. Предоставьте информацию о состоянии здоровья и диагнозе каждого пациента, обратившегося в клинику», — сказала Кавтарадзе.
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