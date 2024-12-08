

Представители четырех политических субъектов провели совместный брифинг

08.12.2024 16:56





Представители четырех политических объединений провели брифинг. Как заявили представитель коалиции «Единство-Национальное движение» Софо Джапаридзе, представитель коалиции «За перемены» Ани Кавтарадзе, представитель партии «Гахария для Грузии» Кети Бакарадзе и представитель коалиции «Сильная Грузия» Вато Сургуладзе, налицо полный крах государства.



Представители четырех политических объединений призвали Минздрав выяснить, какие вещества и газы применяет МВД на митингах.



По мнению Ани Кавтарадзе, власть применяет непропорциональную силу против своих граждан.



«Хочу обратиться к так называемому Минздраву, Национальному центру контроля заболеваний и Службе экстренного реагирования. Срочно отреагируйте на то, что так называемая власть применяет непропорциональную силу против собственных граждан, и повреждения, которые наносятся людям, представляют собой серьезный ущерб здоровью.



Вы должны отреагировать и затребовать информацию о токсичных веществах, которые режим постоянно использует. В окрестностях здания парламента не осталось ни одного живого растения, и сейчас там ставят ​​рождественскую елку, на которую приглашают детей. Вы обязательно должны распространить информацию об этих веществах, чтобы врачи могли решать проблемы со здоровьем, с которыми сталкиваются люди. Предоставьте информацию о состоянии здоровья и диагнозе каждого пациента, обратившегося в клинику», — сказала Кавтарадзе.







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