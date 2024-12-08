

Хазарадзе: Мы стали свидетелями спецоперации преступников, подстрекаемых государством

08.12.2024 16:59





«Вчера мы увидели спецоперацию государства, в частности, преступников, подстрекаемых Бидзиной Иванишвили», — заявил один из лидеров «Сильной Грузии» Мамука Хазарадзе.



Он призвал почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзину Иванишвили публично осудить нападение на журналистов и наказать виновных.



«Я хочу вам сказать, с чего все начинается — это начинается с похищения выборов, когда отнимаешь у народа самое главное — право волеизъявления и право голоса, затем не легитимно созываешь парламент, не легитимно назначаешь правительство и разрываешь все связи с теми стратегическими партнерами, которые на протяжении последних 35 лет стояли рядом с нашим, грузинским народом. Это Европейский Союз и это Соединенные Штаты. Политика Бидзины Иванишвили состоит в том, чтобы сделать Грузию провинцией России, а свободные люди жили в этой стране в терроре только его законов.



Вчера на улице мы увидели террористический акт против грузинского народа! Если не выйдешь и не осудишь этот факт в течение следующих 24 часов, не поймаешь этих преступников, не покажешь стране и всему обществу, что отмежёвываешься, что в Грузии есть закон, есть полиция, право и правоохранительные органы, если не сделаешь этого в течение 24 часов, вся общественность знает, кто эти зондер-команды, вся ответственность лежит лично на тебе!



Пусть никто не сдается, я призываю вас быть стойкими, быть быть сильными, Родина у нас одна, бороться за Родину – это величайшее счастье! Никто не должен бояться, и мы приведем эту борьбу к великой победе», — заявил Мамука Хазарадзе.







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