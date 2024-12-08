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Премьер-министр Грузии: когда Трамп придет, все будет очень хорошо
08.12.2024 19:35
Премьер-министр Ираклий Кобахидзе настаивает: когда Трамп придет, «все будет очень хорошо».
«Думаю, с 20 января все в мире существенно изменится, в том числе, успокоится наш регион. Конечно, мы ждем инаугурации президента США. Мы надеемся, что с 20 января регион значительно успокоится, и это положительно отразится и на нашей стране.
Соответственно, грузинское общество с большим оптимизмом ждет инаугурацию нового президента, к чему не подоспеет Саломе Зурабишвили, поскольку срок ее полномочий истекает 29 декабря. Для нее инаугурация американского президента вообще не имеет значения. Думаю, все будет очень хорошо», - цитирует премьера SOVA.
Тем не менее, судя по всему, Саломе Зурабишвили успела лично рассказать Дональду Трампу о том, что происходит в Грузии – о фальсификациях на выборах и насилии над протестующими.
При этом «Грузинская мечта», вероятно, не удостоилась даже коммуникации с новой администрацией США. Кобахидзе рассказал о неких «косвенных контактах», но без деталей.
Для сравнения: после избрания Трамп лично поговорил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном. Не говоря уже о Владимире Зеленском или Реджепе Тайипе Эрдогане. Ираклию Кобахидзе никто не звонил.
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