

Массовые протесты, репрессии против оппозиции и насилие полицейских — Коротко о событиях в Грузии

08.12.2024 19:49





В Грузии продолжаются масштабные протесты и напряжение в обществе, вызванные решением правящей партии «Грузинская мечта» о приостановке переговоров с Европейским Союзом до 2028 года. Это решение спровоцировало волну гражданского возмущения и многочисленные акции по всей стране. Протесты приобрели широкий размах, охватив не только Тбилиси, но и регионы, включая Батуми и Кутаиси.



Протесты и полицейское насилие



Демонстрации сопровождались лозунгами в поддержку европейского курса Грузии. Однако силовые структуры жестко подавляли акции, используя водометы, резиновые пули и слезоточивый газ. Задержаны более 300 человек, включая журналистов. Видеозаписи показывают жестокое обращение полиции, что вызвало возмущение как в обществе, так и за пределами страны. Пострадали несовершеннолетние, беременные женщины и люди с инвалидностью. Один из глухих пострадавших лишился личных вещей, включая телефон — единственное средство связи.



Международные организации, включая United Against Torture Consortium (UATC), призвали к немедленной реакции на жестокость правоохранительных органов и защите гражданских свобод. Международные организации, такие как ЕС, ООН и Amnesty International, также резко осудили действия грузинских властей. Они призвали правительство Грузии прекратить репрессии, уважать права человека и незамедлительно освободить задержанных. В своем заявлении «Консорциум против пыток» подчеркнул необходимость расследования случаев полицейского насилия.



Нападения на оппозиционные партии и активистов



Полиция провела обыски в офисах оппозиционных партий, включая «Национальное движение» и «Дроа» (груз. Пора). Задержаны несколько лидеров, среди них экс-прокурор Грузии при президентстве М.Саакашвили Ника Гварамия, который получил 12 суток административного ареста. Оппозиционные партии заявляют, что правоохранители целенаправленно пытаются деморализовать активистов и членов коалиций, используя незаконные методы, включая слежку и физическое насилие.



Международная реакция и последствия



Представители Литвы и Европейского Союза выразили обеспокоенность ситуацией в Грузии, подчеркнув, что последние выборы не были свободными и справедливыми.



США и ЕС призвали правительство Грузии соблюдать права граждан и обеспечить свободное выражение воли протестующих.



В ответ на репрессии, ряд школ и образовательных учреждений, включая «Свободную школу Ньютона» и «Зеленую школу», приостановили учебный процесс в знак солидарности с протестующими.



Текущая ситуация в Грузии подчеркивает углубляющийся кризис между властью и обществом. Решение «Грузинской мечты» усилить репрессивные меры ставит под угрозу не только демократические процессы, но и стабильность в стране. Международные партнеры могут усилить давление на правительство, что отразится на перспективах евроинтеграции.

Массовые протесты и активность гражданского общества демонстрируют, что большая часть населения не готова мириться с текущим положением. При этом репрессии могут лишь усилить раскол в обществе и затруднить поиск компромисса.







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