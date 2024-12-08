

Сотрудники полиции принесли Георгию Вашадзе повестку на допрос

08.12.2024 20:53





У дома одного из лидеров «Единства – Национального движения» Георгия Вашадзе мобилизована полиция. Об этом в социальной сети пишет сам оппозиционер.



Сотрудники полиции разъяснили Вашадзе, что он вызван на допрос.



«Я не собираюсь приходить. У меня есть на это право. Не исполняйте незаконных поручений. Вы же представляете криминальную полицию? Когда вчера произошел криминал, что вы сделали? Вчера, когда на акции избили людей, что вы сделали?



Перестаньте служить режиму! Криминальная полиция должна бороться с криминалом, а не приходить сюда. Расследуйте настоящие преступления. Переходите на сторону народа, пока есть время»“, - так Георгий Вашадзе обратился к сотрудникам правоохранительных органов.



Сотрудники оставили оппозиционному политику повестку и разъяснили, что, если он не явится в следственное ведомство, они обратятся в суд с тем, чтобы он был допрошен в присутствии судьи-магистрата.



«Я из Центрального департамента криминальной полиции МВД. Я Вам звонил вчера... я принес Вам повестку, Вы в качестве свидетеля должны быть допрошены в полиции. Расследование уже начато, и дело касается акций. Статья подразумевает групповое насилие, его организацию и участие в нем. По этому вопросу Вы должны быть допрошены в качестве свидетеля», - обратился к Георгию Вашадзе следователь Центрального департамента криминальной полиции.





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