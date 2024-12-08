

Саакашвили: Россия не смогла помочь даже Асаду, вы-то на что надеетесь?

08.12.2024 20:57





Россия не смогла помочь даже Асаду, вы-то на что надеетесь?, - пишет в социальной сети третий президент Грузии Михаил Саакашвили.



По его словам, бывший президент Украины Виктор Янукович тоже поставил новогоднюю елку и принял репрессивные законы.



«Янукович тоже поставил новогоднюю елку и принял репрессивные законы, в том числе запрет на ношение масок для участников протеста.



Россия не смогла помочь даже Асаду, вы-то на что надеетесь?», - пишет экс-президент Грузии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





