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Саакашвили: Россия не смогла помочь даже Асаду, вы-то на что надеетесь?
08.12.2024 20:57
Россия не смогла помочь даже Асаду, вы-то на что надеетесь?, - пишет в социальной сети третий президент Грузии Михаил Саакашвили.
По его словам, бывший президент Украины Виктор Янукович тоже поставил новогоднюю елку и принял репрессивные законы.
«Янукович тоже поставил новогоднюю елку и принял репрессивные законы, в том числе запрет на ношение масок для участников протеста.
Россия не смогла помочь даже Асаду, вы-то на что надеетесь?», - пишет экс-президент Грузии.
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