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Российский пропагандист ведет антигрузинские репортажи из Тбилиси
08.12.2024 22:07
В Тбилиси сейчас работает иностранный журналист, который как минимум с 2014 года находится на службе Кремля — Патрик Ланкастер, сообщает телеграмм-канал Tbilisi life.
Рупор Кремля рассказывает пропагандистским СМИ РФ, что российские журналисты "преследуются" протестующими в Тбилиси, поскольку свобода слова якобы сталкивается с проблемами в Грузии.
При этом он утверждает, что его работу на акциях спасает лишь то, что он и его коллега являются журналистами из западных стран.
Ланкастер известен своей деятельностью в регионах Украины, находящихся под оккупацией РФ. Также известно, что в 2017 году он женился на жительнице Донецка Надежде, и у них есть дети. Сейчас он проживает в Донецке.
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