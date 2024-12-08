

Российский пропагандист ведет антигрузинские репортажи из Тбилиси

08.12.2024 22:07





В Тбилиси сейчас работает иностранный журналист, который как минимум с 2014 года находится на службе Кремля — Патрик Ланкастер, сообщает телеграмм-канал Tbilisi life.



Рупор Кремля рассказывает пропагандистским СМИ РФ, что российские журналисты "преследуются" протестующими в Тбилиси, поскольку свобода слова якобы сталкивается с проблемами в Грузии.



При этом он утверждает, что его работу на акциях спасает лишь то, что он и его коллега являются журналистами из западных стран.



Ланкастер известен своей деятельностью в регионах Украины, находящихся под оккупацией РФ. Также известно, что в 2017 году он женился на жительнице Донецка Надежде, и у них есть дети. Сейчас он проживает в Донецке.





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