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Башар Асад в Москве - представитель РФ
09.12.2024 11:29
Россия не бросила Башара Асада в сложных обстоятельствах. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Башар Асад и его семья в Москве. Россия не предает друзей в трудных ситуациях", - отметил Ульянов. По мнению дипломата, в этом заключается разница между РФ и США.
Напомним, в Сирии свергнут режим Башара Асада. По данным российских СМИ, Башар Асад и члены его семьи прибыли в Москву, где получили убежище из гуманитарных соображений.
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