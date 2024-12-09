

Башар Асад в Москве - представитель РФ

09.12.2024 11:29





Россия не бросила Башара Асада в сложных обстоятельствах. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.



"Башар Асад и его семья в Москве. Россия не предает друзей в трудных ситуациях", - отметил Ульянов. По мнению дипломата, в этом заключается разница между РФ и США.



Напомним, в Сирии свергнут режим Башара Асада. По данным российских СМИ, Башар Асад и члены его семьи прибыли в Москву, где получили убежище из гуманитарных соображений.





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