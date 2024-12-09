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Трамп планирует отменить гражданство по праву рождения
09.12.2024 11:32
«По словам Дональда Трампа, он попытается отменить в стране право на получение гражданства США по рождению посредством исполнительных действий», — заявил избранный президент США в эксклюзивном интервью NBC News.
Трамп заявил, что планирует в первый день своего пребывания в должности принять исполнительные меры, чтобы попытаться прекратить предоставление гражданства всем, кто родился в США, независимо от статуса их родителей.
Трамп указал, что республиканцам, возможно, придется принять поправки к Конституции для решения этого вопроса. По его словам, это сложный процесс.
«Нам придется это изменить. Такая практика существует только в США, игнорируя примеры других стран, таких как Канада или Бразилия. Мы должны положить этому конец», — сказал Трамп.
Трамп также затронул вопрос так называемых «мечтателей» – иммигрантов, которые приехали в США в детском возрасте. Он выразил готовность сотрудничать с демократами для поиска компромисса относительно их статуса.
«Мы должны что-то сделать с «мечтателями». Они стали успешными, имеют работу или даже свой бизнес. Нам придется что-то с ними делать», — заявил Дональд Трамп.
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