

«Грузинская мечта» планирует задействовать регуляции, связанные с ввозом и реализацией пиротехники

09.12.2024 12:34





Помимо запрета на ношение масок во время акций протеста, «Грузинская мечта» планирует задействовать регуляции, связанные с пиротехникой – ее ввозом и реализацией.



Как заявил журналистам председатель парламента Шалва Папуашвили, текущие события показали, что важно, чтобы эта сфера была урегулирована.



Решение по данным вопросам парламент примет на этой неделе.



«Мы видели много демонстраций и митингов, когда демонстранты были в масках. Это всегда вызывало вопросы, какая мотивация за этими людьми. Такие регуляции действуют в большинстве стран ЕС, а также в США. Идея проста - с одной стороны должна быть возможность идентифицировать людей, с другой стороны, когда человек маскируется и чувствует, что его трудно идентифицировать, он разумеется, смелее в нарушении закона и агрессии. Так что, мы следуем лучшей практике, которая существуют в Европе. Мы возьмем самые легкие регуляции.



В связи с этим в некоторых странах ЕС действуют регуляции, согласно которым в публичном пространстве закрывать лицо полностью запрещено. Мы следуем более легким регуляциям, когда такие ограничения действуют только во время собраний», - сказал Шалва Папуашвили.



Что касается пиротехники, Папуашвили в этом контексте сделал акцент на том, что введения в связи с этим регуляций требовали в последние годы.



«В минувшие годы об этом говорили люди, которые беспокоились о птицах или животных, и под Новый год призывали нас не использовать пиротехнику, чтобы поберечь птиц. За последнюю неделю, видно, перепуганные птицы на Руставели оказались менее важны для НПО и представителей защиты животных, настолько высоким материям они служат по своим представлениям.



Эти регуляции уже давно были предметом обсуждения в парламенте, и эти события показали, что нужно действовать быстро как в вопросах регулирования пиротехники, так и в вопросах запрета маскировки во время публичных собраний», - сказал Папуашвили.





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