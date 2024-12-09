

Папуашвили: Осенняя сессия парламента закроется 13 декабря, а 14 декабря коллегия выборщиков выберет президента Грузии

09.12.2024 13:42





Председатель нелегитимного парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что парламент закроет осеннюю сессию 13 декабря, а 14 декабря коллегия выборщиков выберет президента Грузии. Об этом Папуашвили заявил на сегодняшнем заседании бюро.



По словам Папуашвили, ЦИК проведет выборы в здании парламента.



«На этой неделе у нас последняя сессионная неделя, осенняя сессия закроется в пятницу. Также в субботу, 14 декабря, состоятся выборы президента коллегией выборщиков. Как вы знаете, коллегия выборщиков уже укомплектована. ЦИК проведет выборы в здании парламента. У нас есть соответствующая коммуникация с ЦИК, чтобы все было обеспечено организационно. Вы знаете, что в состав коллегии входят все депутаты, и у нас будет с ними коммуникация по поводу выборов, мы ознакомим их со всеми организационными деталями. Что касается работы парламента, то, как я уже сказал, эта неделя будет последней сессионной неделей. Есть новые инициативы, которые следует рассмотреть в ускоренном порядке», — сказал Шалва Папуашвили.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





