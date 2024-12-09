

Кезерашвили: Было доказано, что обвинения в мой адрес представляют собой тяжелейшую клевету

09.12.2024 14:29





«В результате судебного спора, инициированного мной, ВВС отозвала со всех своих платформ так называемые сюжеты о расследовании, статьи и другие материалы, тем самым завершив почти двухлетний процесс, связанный с клеветой от ВВС», — пишет в социальной сети бывший министр обороны Давид Кезерашвили.



«Телекомпания ВВС, в результате моего судебного спора, удалила со всех своих платформ все так называемые сюжеты о расследовании, статьи и другие материалы, тем самым завершив почти двухлетний процесс, связанный с клеветой. Это фактически подтвердило, что предъявленные обвинения представляли собой тяжёлую клевету в мой адрес.



ВВС также взяла на себя обязательство в будущем не возвращаться к распространению клеветнической информации в мой адрес на своих платформах.



Кроме того, ВВС возместит все судебные издержки, связанные с моим иском.



Все материалы, подготовленные для суда, аудированные отчёты, а также отчёты юридических и консалтинговых компаний однозначно показывают, что обвинения о якобы незаконных доходах с моей стороны являются полной ложью. Более того, последующая кампания, развернутая против меня властями Грузии, была направлена на введение в заблуждение как грузинского общества, так и международных друзей.



Это также подтверждают результаты других судебных процессов, проведённых за пределами Грузии.



Все подобные кампании со стороны партии «Грузинская мечта» суды признали либо грубым нарушением прав человека (решение так называемого Страсбургского суда в 2024 году), либо политическим преследованием (решения судов Франции и Великобритании).



Хочу выразить благодарность юридической команде, которая проделала огромную работу для доказательства моей правоты», — пишет Кезерашвили в социальной сети.







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