

АМЮГ о «титушках»: «Инструмент государственного механизма террора»

09.12.2024 14:50





Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ) выступила с заявлением по фактам нападений неформальных карательных группировок на мирных протестующих и журналистов.



По данным АМЮГ, неформальные карательные группы «являются одним из инструментов государственного механизма террора» для борьбы с инакомыслием:



«Это тактика, в которой участвуют неформальные карательные группировки, поощряемые официальными государственными институциями и высокопоставленными лицами, целью которых является насилие, запугивание сторонников протестных движений или журналистов», — заявили в организации.



Как указывает АМЮГ, многочисленность подобных фактов и «полное бездействие полиции свидетельствуют о наличии предварительного согласования с лицами», уполномоченными предотвращать, пресекать и реагировать на подобные преступления.



По данным АМЮГ, эта тактика, названная «рейдами титушек», впервые была применена во время разгонов в апреле и мае 2024 года.



В частности, в апреле-мае 2024 года во время демонстраций против «российского закона» об иноагентах неизвестные нападали и избивали участников демонстрации. Возле их домов или на улице поджидали и избивали организаторов акций и членов их семей. Отсутствие реагирования со стороны правоохранительных органов, поощряло и расширяло масштабы насилия.



Насилие со стороны карательных группировок имело место и во время протестов, связанных с выборами.

По данным АМЮГ, с 28 ноября 2024 года неформальные карательные группировки нападал на следующих лиц:

2 декабря было совершено нападение на члена «Коалиции за перемены» Гела Хасая, трое т.н. титушек напали на него возле дома и жестоко избили.



5 декабря на площади Свободы перед отелем «Марриотт» т.н. титушки ждали, пока лидеры оппозиции покинут здание. Среди них был Георгий Пермоашвили, полицейский в штатском. Во время стычки титушек с политиками, полицейские задержали Зураба Датунашвили, спортсмена и одного из лидеров оппозиционной партии «Ахали».



6 декабря журналист «Publica» Миндия Габадзе подвергся нападению со стороны неизвестных во время освещения митинга протеста возле Голубой галереи. Несмотря на то, что правоохранители находились очень близко к месту происшествия, они не отреагировали на этот факт.



В ходе акции 6-7 декабря ночью, после того как демонстранты двинулись с проспекта Руставели на улицу Тархнишвили, они столкнулись с неизвестными, вооруженными огнестрельным оружием, никакой реакции со стороны полиции не последовало.



По данным АМЮГ, насилие со стороны карателей достигло нового уровня 7 декабря, после того как они напали на протестующих и подвергли их физическому насилию. Граждане рассказали, что участников митинга преследовали и избивали люди в масках, вооруженные дубинками.



Физическому нападению подвергся и актер Георгий Махарадзе, по его словам, полиция должным образом на насилие не отреагировала. По имеющимся данным, «титушки» также избили участника митинга, психолога Георгия Чоговадзе.



7 декабря карательная группа напала на журналистку телеканала «ТВ Пирвели» Маку Чихладзе и одновременно жестоко избила оператора Георгия Шецирули. Члены банды также подвергли физическому насилию Маку Джанашия и Эку Джанашия и отобрали у них телефоны, так как они снимали насилие над журналистами «ТВ Пирвели».



7 декабря после нападения на съемочную группу «ТВ Пирвели» карательная группа ворвалась в офис партии «Ахали» и избила Кобу Хабази. Оба нападения произошли в течение короткого времени на улице Бесика. Полиция на них также не отреагировала.



Как пишет организация, государственным учреждениям хорошо известно, кто входит в состав карательных групп, это видно и по видео материалам находящимся в открытом доступе. Как отмечает АМЮГ, публичные источники указывают на полное безразличие и бездействие полицейских, даже тогда когда полицейский патруль имел возможность отреагировать и предотвратить насилие.



«Все это, наряду с другими доказательствами, свидетельствует о том, что неформальные карательные группы при поддержке/попустительстве правительственных учреждений и высокопоставленных лиц действуют с целью [осуществления] террора [против] протестующих и представителей СМИ», — пишет АМЮГ.



АМЮГ о «титушках» — неформальные группы действуют с согласия правительственных лиц



Нетгазета

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