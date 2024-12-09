

Посол ЕС: Насильственные действия, запугивания и угрозы в отношении СМИ и правозащитников отвратительны

09.12.2024 14:51





«Отвратительными» назвал посол ЕС в Грузии Павел Герчинский акты насилия, запугивания и угрозы в отношении представителей СМИ, представителей гражданского сектора, политиков.



Он отметил, что то, что наблюдается в Грузии, явно несовместимо с основными демократическими ценностями.

«ЕС твердо поддерживает тех, кто защищает права человека в Грузии и во всем мире. Насильственные действия, запугивание и угрозы в отношении правозащитников, представителей гражданского общества и активистов, журналистов и политиков, которые мы наблюдаем в Грузии, отвратительны и явно несовместимы с основными демократическими ценностями», — заявил дипломат.



Напомним, поздно вечером 7 декабря «титушки» (люди в черных одеждах и балаклавах, подстрекатели — ред.) напали на съемочную группу оппозиционного TV Pirveli — журналистку Маку Чихладзе и ее оператора Георгия Шецирули.



Также «титушки» у офиса коалиции «За перемены» избили члена партии Кобу Хабази, а также подвергли физическому насилию другого члена партии.



Стало известно и об избиении актера Георгия Махарадзе.



Добавим, сообщается о более 56-ти журналистах, в разной степени пострадавших на акциях протеста в Тбилиси. Один из жестких эпизодов — нападение на журналиста оппозиционного телеканала Formula TV Гурама Рогава.



Ряд НПО заявляет о бесчеловечном обращении полицейских с задержанными участниками митинга и о противоправных действиях сил МВД Грузии во время разгона акции протеста.



Акции протеста в Тбилиси и по всей Грузии начались после того, как вечером 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о паузе по вопросу переговоров о вступлении в ЕС. По его словам, Тбилиси до конца 2028 года отложит вопрос о начале переговоров с Евросоюзом, а к 2030 году уже вступит в ЕС. Это решение Кобахидзе объяснил оскорбительным для Грузии «шантажом» со стороны части европейских политиков и бюрократов.



Источник: СОВА

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