

Участникам акций протеста звонят неизвестные с угрозами расправы

09.12.2024 14:51





Участникам протестных акций в Тбилиси опять звонят неизвестные с угрозами физической расправы.

«Сказали, что привезут домой со сломанными костями» — сказал Илиа Глонти, один из основателей группы «Даитове».



«Мне позвонили и спросили – где ты? Потом меня начали оскорблять и сказали, что обязательно меня найдут и изобьют, затем повесили трубку», — рассказал Вано Гомурашвили из «Коалиции за перемены».



Это не первый случай, когда неизвестные звонят и угрожают участникам проевропейских митингов. Подобное происходило и в мае 2024 года, когда тысячи людей протестовали на улице против закона об «иноагентах», напоминает «Эхо Кавказа». Тогда Служба защиты персональных данных приступила к изучению дела и направила материалы в прокуратуру, но дальнейшая судьба расследования неизвестна.



На прошлой неделе на улицы Тбилиси вышли агрессивные группы мужчин в черным масках — они отлавливали и избивали протестующих на улицах, прилегающих к проспекту Руставели, а также ворвались в офис «Коалиции за перемены».



Полиция не вмешивалась в происходящее, на следующий день МВД сообщило, что ведет расследование, а в правящей партии использовали тему, чтобы инициировать законопроект, запрещающий закрывать лица участникам протестов. Это означает запрет и на респираторы и противогазы.











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