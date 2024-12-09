

Звиад Ратиани покинул изолятор временного содержания

09.12.2024 14:51





Задержанный в административном порядке в ходе акций протеста Звиад Ратиани покинул изолятор временного содержания.



Как сообщила "Интерпрессньюс" его адвокат Нестан Лондаридзе, Ратиани освобожден после истечения 8-дневного административного ареста.



Тбилисский городской суд признал Ратиани правонарушителем в административном порядке и вынес решение о 8-дневном административном аресте.



Звиада Ратиани обвинили в совершении преступления, предусмотренного статьями 166 и 173 Кодекса об административных правонарушениях, подразумевающих мелкое хулиганство и неповиновение полиции.













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