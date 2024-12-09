Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Звиад Ратиани покинул изолятор временного содержания


09.12.2024   14:51


Задержанный в административном порядке в ходе акций протеста Звиад Ратиани покинул изолятор временного содержания.

Как сообщила "Интерпрессньюс" его адвокат Нестан Лондаридзе, Ратиани освобожден после истечения 8-дневного административного ареста.

Тбилисский городской суд признал Ратиани правонарушителем в административном порядке и вынес решение о 8-дневном административном аресте.

Звиада Ратиани обвинили в совершении преступления, предусмотренного статьями 166 и 173 Кодекса об административных правонарушениях, подразумевающих мелкое хулиганство и неповиновение полиции.





Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна