

Министр иностранных дел Мака Бочоришвили встретилась с посланником Святого Престола

09.12.2024 14:52





Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили провела встречу ознакомительного характера с посланником Святого Престола архиепископом Анте Йозичем.



По информации МИД Грузии, на встрече обсуждалась положительная динамика отношений между Грузией и Ватиканом, важность реализованных в последнее время проектов и перспективы углубления плодотворного сотрудничества.



«Разговор коснулся важных для Грузии вопросов, в том числе вызовов, стоящих перед страной. Была подчеркнута важность стабильного развития страны и приоритетов внешней политики.



Были обсуждены общеевропейские ценности и подчеркнута роль, которую Святой Престол может сыграть в процессе европейской интеграции Грузии.



Министр поблагодарил посланника за поддержку Грузии, особо отметив важную роль Святого Престола в процессе консолидации международного сообщества по вопросу суверенитета и территориальной целостности Грузии. Стороны выразили готовность к тесному сотрудничеству в будущем в этом вопросе», — отмечается в информации МИД Грузии.





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